Завод производит ракеты Х-59, а также компонентов к крылатым ракетам Х-101.

В ночь на 12 октября в российском Смоленске объявляли тревогу из-за угрозы дронов, а впоследствии в сети сообщали о взрывах в районе авиационного завода.

По данным тг-канала Astra, местные жители сообщили о взрывах в районе аэродрома, где также расположен Смоленский авиационный завод. При этом на одном из видео, снятом очевидцем, виден след, похожий на тот, что оставляют зенитные ракеты после пуска, пишет "Милитарный".

Крым того, в статье отмечается, что OSINT-специалист Blinzka провел геолокационный анализ видео, в результате которого удалось определить точное местоположение оператора 54.81031, 32.05208 и направление съемки.

"Анализ показал, что поднятие дыма происходило со стороны авиационного завода. В то же время в районе самого аэродрома после взрыва поднялся дымный столб, что, вероятно, может быть связано с ударом дронов по производственным объектам", - отмечает "Милитарный".

Кроме того, о большом количестве взрывов сообщали и жители поселка Выгоничи Брянской области. Утверждается, что под атаку попала местная электроподстанция.

Смоленский авиазавод - чем он важен

Смоленский авиационный завод внесен в санкционные списки Евросоюза, Украины и других стран мира из-за производства высокоточных ракет Х-59, а также компонентов к крылатым ракетам Х-101, которыми Россия обстреливает Украину. На заводе также производятся БПЛА, агрегаты для фронтовой авиации и легкомоторные самолеты различного назначения.

Силы обороны Украины уже атаковали этот завод в январе 2025 года. Тогда удар нарушил процесс производства российских авиационных ракет Х-59 класса "воздух - поверхность" различных модификаций.

Удары по России

По данным Financial Times, США уже в течение нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам.

американская разведка помогает Киеву в планировании маршрутов, высоты, времени и принятии решений по миссиям, что позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, предназначенным для одноразовых атак, уклоняться от российской противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: