Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о первоочередных потребностях нашей страны в контексте противодействия российским ударам. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграмм-канале.
"Говорил с президентом Эммануэлем Макроном. Спасибо за то, что Франция так много делает для защиты жизни", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, он проинформировал французского коллегу о первоочередных потребностях Украины, прежде всего ПВО - необходимые системы и ракеты.
"Россия сейчас пользуется моментом - тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания. Российские удары стали более подлыми. Обсудили, как этому противодействовать. В частности работаем для расширения программы PURL", - отметил президент Украины.
Он добавил, что также скоординировал с Макроном контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель:
"Работаем, чтобы давления на Россию стало больше".
ПВО Украины: важные новости
Как сообщал УНИАН, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл эффективность ПВО Украины. По его словам, она демонстрирует эффективность на уровне около 74%, однако надо приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры и логистики.
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко недавно заявлял, что эффективность Patriot в Украине упала с 42% до 6%. Он рассказал, что российские оккупанты модернизировали свои комплексы для применения баллистических ракет, и это значительно повлияло на их эффективность. Генерал-лейтенант добавил, что Украина уже собрала всю необходимую информацию и статистику и передала ее компаниям-производителям этих средств поражения.
Народный депутат Сергей Нагорняк назвал единственное оружие, способное защитить украинскую энергетику от "Шахедов". Это, по его мнению, вертолеты. А тем временем мобильные огневые группы стали уже не действенны. Он сообщил, что Украине нужно 100 вертолетов, которыми "можно спокойно сбивать "Шахеды"", чтобы они не долетали до объектов энергетики.