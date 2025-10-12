Си Цзиньпин заявил, что Китай и КНДР являются "добрыми друзьями".

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о готовности развивать отношения с Северной Кореей для укрепления стратегического сотрудничества. Об этом говорится в письме китайского лидера главе КНДР Ким Чен Ыну, сообщает северокорейское новостное агентство KCNA.

Си Цзиньпин заявил, что две страны являются "добрыми друзьями" и отметил, что они могут вместе "защищать мир в регионе, международную справедливость и правосудие".

"Китай и КНДР являются добрыми соседями, добрыми друзьями и добрыми товарищами, разделяющими судьбу и помогающими друг другу, и традиционная дружба между двумя странами крепнет с течением времени. Китайская сторона готова продвигать и дальше развивать традиционную китайско-корейскую дружбу", – сказано в сообщении.

Лидер Китая также заявил, что намерен развивать с КНДР "дружественный обмен и взаимовыгодное сотрудничество" в международных и региональных делах. По его словам, во время визита Ким Чен Ына в Китай в сентябре был подготовлен план развития отношений.

Китай и США вступили в новый виток конфликта

Недавно Китай заявил о новых широких ограничениях на экспорт полезных ископаемых и других критически важных материалов. Теперь зарубежные экспортеры этих товаров должны иметь экспортную лицензию.

В ответ Трамп заявил о введении дополнительной 100% пошлины на Китай, а также экспортный контроль на "любое критически важное программное обеспечение" с 1 ноября.

Также администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России на рейсах в и из Соединенных Штатов.

