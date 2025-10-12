Кошки крайне наблюдательны, однако у них могут быть и другие причины жаться к вам, когда вы больны.

Многие люди утверждают, что во время их болезни кошка прижимается к ним, словно чувствует, как им плохо. Однако правда ли кошки могут знать, когда вы больны, или это просто совпадения?

Как пишет портал Kinship, убедительных доказательств наличия у кошек такой способности не существует, и на эту тему проводилось очень мало научных исследований. Однако если учитывать то, что известно о биологии и поведении кошек, а также многочисленные свидетельства, полученные от их хозяев, то можно с уверенностью сказать, что кошки, скорее всего, способны определить, когда с их хозяевами что-то не так.

Вынюхивание болезней

Было проведено множество исследований, посвященных способности собак обнаруживать болезни – и все это благодаря их чрезвычайно сильному обонянию. И хотя обоняние у кошек, по общему признанию, слабее, чем у собак, они все равно способны улавливать гораздо более широкий спектр запахов, чем человек.

"Кошки действительно чувствуют гормональные изменения и изменения запаха вашего тела", — говорит специалист по поведению кошек Рита Реймерс. "У них гораздо больше обонятельных клеток, чем у нас".

Изменения в распорядке дня

Помимо того, что кошки обладают отличным обонянием, они ещё и очень наблюдательные существа. Они предпочитают чёткий распорядок дня и быстро замечают, что что-то не так.

"Кошки любят предсказуемость", — говорит Реймерс. "Поэтому, когда происходит что-то необычное, они это определённо чувствуют".

Так, например, когда вы больны, вы можете больше времени отдыхать, чем обычно, а также можете немного реже кормить питомца вовремя и чистить лоток — оба изменения ваша кошка обязательно заметит.

Кроме того, с практической точки зрения, чем больше времени вы проводите в состоянии покоя, тем больше у вашей кошки возможностей прижаться к вам, чем обычно, и она может этим воспользоваться.

"Вы больше лежите на диване или кровати, поэтому она будет прижиматься к вам", — говорит Реймерс. "В каком-то смысле они пытаются вас утешить, но я думаю, что дело в том, что вы просто более доступны для них, потому что находитесь в состоянии, когда вы дольше сидите неподвижно".

Примеры из жизни

Существует множество историй, свидетельствующих о том, что кошки испытывают гораздо больше сочувствия к своим больным опекунам, чем мы думаем.

Возможно, самый известный случай — Оскар, терапевтический кот в доме престарелых в Род-Айленде, который, казалось, мог предсказывать, когда постояльцы будут близки к смерти. Неясно, просто ли Оскар замечал уменьшение двигательной активности пациентов или же он чувствовал запах химических изменений в их телах, но он регулярно дремал рядом с людьми в те часы, которые, как оказалось, были последними в их жизни. Считается, что до своей смерти в 2022 году Оскар точно предсказал более 100 смертей.

