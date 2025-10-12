Сергей также рассказал, когда решил окончательно строить карьеру в Украине.

Украинский юморист и муж певицы MamaRika - Сергей Середа - признался, поддерживает ли общение с коллегами из страны-агрессора.

Известно, что ранее Сергей был участником КВН, в частности, капитаном команды "Одесские Мансы", которая активно выступала на сцене. В 2012 году команда одержала победу в первой лиге Украины и Краснодарского края, а затем выступала в Высшей лиге КВН. Юморист признался, что его карьера в значительной степени выстраивалась именно в РФ.

"В Украине, так сложилось, нас первое время не очень замечали. Но с 2014 года мы поняли, что продолжать работу там было бы неправильно. Поэтому мы полностью "отрубили" все контакты, вернулись домой и начали строить карьеру здесь", - подчеркнул Середа в интервью OBOZ.UA.

Он также честно ответил, поддерживает ли общение с кем-то из коллег-россиян во время полномасштабной войны.

"Каждый год на мой день рождения некоторые бывшие коллеги пишут мне. Уже около пяти лет я им ничего не отвечаю. Мне даже кажется, у них просто стоит какая-то автоматическая напоминалка или автосообщение вроде "С днем рождения". Но реально ни с кем из них я никак не общаюсь", - отметил Сергей.

