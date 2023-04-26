Подробностей разговора президент не сообщил.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, отметив, что разговор был длительным.

"Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - подчеркнул президент.

Разговор Зеленского и лидера КНР - что предшествовало

Напомним, что 25 марта лидер страны Владимир Зеленский подчеркнул, что до сих пор не получил предложений по переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином в то время, как лидер КНР посетил с визитом Москву.

29 марта стало известно, что Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Украину. Тогда гарант Украины подчеркнул, что его разговор с Владимиром Путиным не пошел Китаю на пользу, и что Украине важно восстановить контакт. Отметим, что за более чем год полномасштабной войны стороны ни разу не провели переговоры.

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