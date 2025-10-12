Интересные птицы, передвигаясь по воде со скоростью почти 40 км/час.

Украинские полярники показали стаю самых быстрых в мире пингвинов - субантарктических, которые обычно селятся на острове Галиндез, где расположена полярная станция "Академик Вернадский".

На видео Национального антарктического научного центра видно, как большое количество пингвинов плывут с такой скоростью, словно небольшие черно-белые торпеды. Отмечается, что стая на записи или отправляется на обед, или уже возвращается с него.

"На видео - субантарктические пингвины. Они являются самыми быстрыми из всех пингвинов и могут разгоняться до 36 км/ч. Именно эти птицы гнездятся вокруг "Вернадского": на нашем острове площадью один квадратный километр их количество уже достигало 7 тысяч!", - отметили ученые.

Также говорится, что биологи 30-й экспедиции отмечают: вероятнее всего большое возвращение пингвинов на остров Галиндез произошло. Птицы занимают места для гнездования и ухаживают.

Напомним, недавно украинские полярники на острове Галиндез, недалеко от станции "Академик Вернадский", неожиданно встретили императорского пингвина.

Дело в том, что пингвины этого вида не живут в районе станции, а предпочитают более холодные районы Антарктики - ближайшая их колония расположена более чем в 300 км от острова Галиндез. А этого "гостя" увидели в нескольких километрах от станции, когда он сидел на льдине.

