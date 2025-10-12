Он не смог объяснить полиции свои действия и прикрылся тем, что был нетрезв.

В Киеве полицейские привлекли к ответственности мужчину, который требовал от музыканта исполнения российских песен и угрожал ему.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале полиции Киева, это событие произошло несколько дней назад на Позняках. "К музыканту на кресле колесном подошел неизвестный и на отказ исполнить песню на русском языке начал выражаться нецензурной бранью и угрожал применением физической силы", - напомнили правоохранители.

Так, по факту изложенной в соцсетях публикации полицейские провели проверку и при участии специалистов уголовного анализа установили личность нарушителя - им оказался 29-летний местный житель.

Отмечается, что мужчина не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был пьян. Правоохранители доставили его в Дарницкое управление полиции, где составили административный материал по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство").

Инцидент с музыкантом в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время выступления музыканта на инвалидной коляске Ивана Замиги под открытым небом к нему подошел мужчина и заказал исполнить русскоязычную песню. Музыкант ему отказал, после чего мужчина начал ругаться на музыканта и всячески унижать его.

Конфликт попал в прямую трансляцию, которую Замига вел в своих соцсетях. На видео, кроме нецензурной лексики, можно услышать обвинения в том, что музыкант играет на гитаре в одном из районов Киева, вместо того, чтобы идти воевать.

