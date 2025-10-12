Девушка призналась, почему решила прийти на шоу.

Недавно стало известно, что участницей 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк, стала мастер спорта по легкой атлетике. А на днях создатели шоу рассекретили еще одну девушку, которая будет бороться за сердце звезды сериала "Поймать Кайдаша".

Ею стала учительница алгебры и геометрии, с которой, по ее словам, уже когда-то виделся Тарас. Подробности той встречи пока неизвестны, однако она добавила, почему именно сейчас решилась пойти на шоу.

"Не было у меня веры в себя... Ученики просили меня: "Идите на "Холостяка". Вы такая красивая", - отметила участница в новом анонсе проекта в Instagram.

Видео дня

Имя девушки при этом не раскрывается. Но в комментариях коллега актера Наталка Денисенко написала, что ее зовут Яна.

К слову, УНИАН писал, что еще одной из участниц нового сезона шоу стала "Мисс Украина-2023" София Шамия.

Напомним, ранее официально была объявлена дата премьеры 14-го сезона шоу "Холостяк". Первый выпуск романтического проекта выйдет на СТБ уже 17 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: