Если сделать игру в Steam бесплатной, то снова выставить ей ценник уже нельзя.

Разработчик кооперативного платформера Pico Park случайно сделал классическую версию игры бесплатной навсегда. Об этом сообщил сам автор проекта в блоге в Steam.

По словам разработчика, он планировал временно отключить оплату, чтобы добавить онлайн-поддержку, но не учёл особенностей политики Valve, ведь после переключения игры с платной модели на бесплатную вернуться обратно уже невозможно:

"Я собирался снова сделать игру платной после обновления с онлайн-функциями, но забыл, что если однажды переключаешься с платной модели на бесплатную - дороги назад нет. Если вам нравится эта версия, обязательно попробуйте Pico Park и Pico Park 2".

При этом более поздние части серии всё ещё продаются: современная версия Pico Park стоит 100 гривень, а Pico Park 2 - 200 гривень.

Pico Park - это минималистичный кооперативный платформер, где игроки управляют маленькими котиками и должны совместно решать головоломки, координируя действия.

