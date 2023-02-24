При этом четких рекомендаций, как, например, достигнуть прекращения огня нет.

Китай представил "мирный план" по войне в Украине.

Войну Пекин называет "украинским кризисом". Опубликованный документ на сайте МИД Китая состоит из 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран;

отказ от менталитета холодной войны;

прекращение боевых действий;

возобновление мирных переговоров;

разрешение гуманитарного кризиса;

защита гражданских лиц и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

снижение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение односторонних санкций;

поддержание стабильности цепочек производства и поставок;

содействие постконфликтному восстановлению.

При этом четких рекомендаций, как, например, достигнуть прекращения огня нет. Всего лишь укразывается, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня".

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А в пункте об отказе от менталитета холодной войны КНР заявляет, что "безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других": "К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности во всем мире, способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности".

Война в Украине - позиция Китая

Пекин продолжает последовательно перекладывать вину за войну в Украине из России на Европу и США. Коммунистический Китай также поддерживает пророссийскую риторику в ООН, которую никак нельзя назвать "нейтральной".

О "мирном плане" чиновники КНР оговорились на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя Офиса иностранных дел Центрального комитета Ван И, "предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться".

В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что слышал об этом плане, но никаких официальных документов Киев от Китая не получал. 22 февраля Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым озвучил ему позицию Пекина в отношении войны.

В то же время западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России. Также появились слухи о намерениях КНР передать Путину летальное оружие. США уже предупредили Китай о последствиях.

По данным США, Китай уже может поставлять России нелетальную военную помощь для ведения войны против Украины, в частности, форму или даже бронежилеты для оккупантов.

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