Китай представил "мирный план" по войне в Украине.
Войну Пекин называет "украинским кризисом". Опубликованный документ на сайте МИД Китая состоит из 12 пунктов:
- Уважение суверенитета всех стран;
- отказ от менталитета холодной войны;
- прекращение боевых действий;
- возобновление мирных переговоров;
- разрешение гуманитарного кризиса;
- защита гражданских лиц и военнопленных;
- обеспечение безопасности атомных электростанций;
- снижение стратегических рисков;
- содействие экспорту зерна;
- прекращение односторонних санкций;
- поддержание стабильности цепочек производства и поставок;
- содействие постконфликтному восстановлению.
При этом четких рекомендаций, как, например, достигнуть прекращения огня нет. Всего лишь укразывается, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня".
А в пункте об отказе от менталитета холодной войны КНР заявляет, что "безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других": "К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности во всем мире, способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности".
Война в Украине - позиция Китая
Пекин продолжает последовательно перекладывать вину за войну в Украине из России на Европу и США. Коммунистический Китай также поддерживает пророссийскую риторику в ООН, которую никак нельзя назвать "нейтральной".
О "мирном плане" чиновники КНР оговорились на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя Офиса иностранных дел Центрального комитета Ван И, "предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться".
В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что слышал об этом плане, но никаких официальных документов Киев от Китая не получал. 22 февраля Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым озвучил ему позицию Пекина в отношении войны.
В то же время западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России. Также появились слухи о намерениях КНР передать Путину летальное оружие. США уже предупредили Китай о последствиях.
По данным США, Китай уже может поставлять России нелетальную военную помощь для ведения войны против Украины, в частности, форму или даже бронежилеты для оккупантов.