Куба заявила, что такие обвинения являются "безосновательными и лживыми".

Министерство иностранных дел Кубы отрицает обвинения правительства США относительно участия страны в войне РФ против Украины. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано 11 октября.

"Это клеветническое обвинение было впервые выдвинуто в 2023 году некоторыми средствами массовой информации без предоставления каких-либо доказательств или обоснований и явно служило определенной цели. Кубинское правительство категорически подтверждает, что Куба не участвует в вооруженном конфликте в Украине, а также не участвует военным персоналом там или в любой другой стране", - заверили в сообщении.

В МИД подчеркнули, что органы власти страны не имеют точной информации о гражданах Кубы, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в военных действиях на стороне любой из сторон конфликта.

"Бесспорно, что ни один из них не действует при поддержке, обязательствами или с согласия кубинского государства. Согласно своему национальному законодательству и международным обязательствам, кубинское правительство придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию своих граждан в любых вооруженных конфликтах в других странах, что является серьезными преступлениями, которые наказываются суровыми наказаниями согласно национальному законодательству", - добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что кубинцы, участвующие в этом конфликте с обеих сторон, были завербованы через организации, которые не базируются в стране и не имеют никакой связи с кубинским правительством.

"В подавляющем большинстве случаев эта вербовка проводилась за рубежом среди кубинских граждан, проживающих или временно находящихся в разных странах, так же как и вербовка для этого конфликта проводилась среди людей многих других национальностей, численность которых также остается неточной", - акцентировали в МИД.

Также дипломаты подытожили, что правительство США не предоставило и не сможет предоставить ни одного доказательства в поддержку своих "безосновательных и лживых обвинений в этой новой дискредитирующей кампании против Кубы".

Участие кубинцев на войне в Украине - что известно

Ранее Forbes сообщал, что к войне РФ против Украины могут присоединиться 25 тысяч кубинцев. Как пишет издание, привлекательность участия в войне РФ против Украины для многих кубинцев заключается в финансовой выгоде, ведь им обещают платить около 2000 долларов в месяц, что намного выше их зарплаты на родине.

"Россия завербовала около 20 000 кубинцев; более 1000 из них уже воюют в Украине, и мы убили около 40. У нас есть их паспорта как доказательство. Цель состоит в том, чтобы показать, что они имеют надежных партнеров", - отметила украинский депутат Александра Устинова.

Также в Forbes подчеркнули, что мотивация Кубы является как экономической, так и идеологической.

"Кубинские солдаты получают чрезвычайно высокую зарплату. Если они погибнут, их вдовы станут богатыми. Если они выживут, они станут богатыми героями. В любом случае, Куба получает крайне необходимые деньги, а режим может приписать себе заслуги", - пояснил профессор политических наук в Рутгерском университете Александр Мотыль.

