Ройбуш не содержит кофеина и полезен для кишечника.

Если вы подумываете отказаться от чёрного и зелёного чая, обратите внимание на ройбуш. Это разновидность травяного чая, приготовленного из листьев растения Aspalathus linearis, кустарника, произрастающего в Южной Африке. Как пишет RealSimple, чай ройбуш может стать хорошей альтернативой для людей с чувствительностью к кофеину, а также имеет множество других неоспоримых преимуществ для здоровья.

Богат антиоксидантами

Чай ройбуш богат антиоксидантами, которые могут снизить риск хронических заболеваний. На самом деле, "было доказано, что зелёный чай ройбуш повышает антиоксидантный статус у здоровых людей и людей из группы риска", — говорит диетолог Дженна Вольпе, ссылаясь на обзорное исследование. Антиоксиданты в ройбуше также могут способствовать уменьшению воспаления и способствовать развитию некоторых других полезных свойств чая, добавляет она.

Без кофеина

Чай ройбуш не содержит кофеина, поэтому является отличной альтернативой кофе. Он также может понравиться тем, у кого кофеин вызывает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, отмечает Вольпе.

Уменьшает воспаление кишечника

Вольпе также утверждает, что ройбуш может уменьшать воспаление в кишечнике. При этом она ссылается на недавнее исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительные свойства чая ройбуш могут уменьшить воспаление кишечника. Исследователи даже обнаружили, что он обладает защитным эффектом на кишечный барьер.

Может улучшать уровень липидов в крови

По словам Вольпе, благодаря содержанию антиоксидантов, он снижает уровень холестерина и воспаление, что может способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

В одном исследовании чай ройбуш значительно улучшил липидный профиль (холестерин и триглицериды) у взрослых с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования на животных демонстрируют дополнительные кардиопротекторные свойства ройбуша.

Может способствовать снижению уровня сахара в крови

"Хотя для изучения потенциальной пользы чая ройбуш при диабете и регуляции уровня сахара в крови необходимы дополнительные исследования на людях, метаанализ 2018 года проанализировал 12 исследований на животных, оценив степень, в которой ройбуш может способствовать контролю уровня сахара в крови", — объясняет Вольпе. "Исследователи обнаружили, что повышенный уровень глюкозы в крови у грызунов с диабетом значительно снижался благодаря употреблению полифенолов ройбуша".

Ранее УНИАН рассказывал, что определенные травяные чаи могут помочь при тошноте, вздутии, воспалении и даже улучшить работу кишечника. А недавние исследования показали, что зеленый чай помогает при сжигании жира.

