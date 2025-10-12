Украинцев предупредили, что резких скачков курса не стоит ожидать.

Валютный рынок в Украине до 19 октября будет оставаться стабильным и прогнозируемым. Изменения курса валют не будут нести угрозы или провоцировать ажиотаж.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН отметил, что курс доллара будет находиться в пределах 41,2 - 41,6 гривни на межбанке и 41,25 - 41,65 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 19 октября будут стоить 4125 – 4165 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41250 – 41650 гривень.

При этом банкир указал, что курс евро в Украине в этот период будет находиться 48-49 гривни на межбанке и 48-49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 19 октября будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях будут стоить 48000 – 49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.

Кроме того, УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в октябре.

