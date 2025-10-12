Ведущий трогательно обратился к любимой.

Известный украинский телеведущий Александр Педан отметил важный семейный праздник. Как оказалось, прошло ровно 22 года с момента его свадьбы.

В своем блоге в Instagram Александр трогательно поздравил супругу Инну с годовщиной. Он отметил, что сквозь годы так же любит ее и счастлив быть рядом.

"22 года назад она сказала "Да". Инусь, люблю сильно! Ты - лучшая жена, мать наших детей и подруга. Спасибо, что в горе и в радости! P.S. Марик (сын - УНИАН) сказал написать: "Спасибо, что составила компанию", - написал Педан.

Также ведущий поделился несколькими архивными фото с любимой. Одно из них - это кадр со свадебной фотосессии: тогда юный жених был одет в бежевый костюм, а его избранница - в пышное белоснежное платье и фату. Среди других фотографий - редкие кадры из молодости пары и другие совместные моменты.

В комментариях под этим сообщением счастливых супругов поздравили их друзья, коллеги и поклонники:

"С годовщиной", - написал Сергей Притула.

"Самые искренние поздравления и безумной вам любви", - пожелал им Григорий Решетник.

"Какие вы невероятные", - отметила Наталья Денисенко.

Напомним, что Александр и Инна Педаны поженились в 2003 году. Через 2 года после свадьбы они впервые стали родителями дочери Валерии, а в 2016-м у пары родился сын Марк.

Также годовщину свадьбы отметила певица Светлана Тарабарова. В честь этого она трогательно обратилась к своему мужу.

