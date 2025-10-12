Захватчикам удалось продвинуться в трех населенных пунктах.

Российские оккупанты за минувшие сутки продвинулись на Купянском, Лиманском и Александровском (старое название - Новопавловское) направлениях. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По их словам, армия РФ продвинулась вблизи сел Песчаное (Харьковская область), Малиновка (Запорожская область) и Торское Лиманской громады Донецкой области.

Видео дня

В то же время командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков "Цезарь" рассказал в эфире "Еспресо", что россияне не могут провести большое наступление на Купянском направлении из-за логистических проблем и невозможности накапливать значительные силы и средства.

"У россиян сегодня нет возможностей провести масштабное наступление на Купянском направлении. Они имеют логистические проблемы. В частности, именно переправы через реку Оскол. Из-за чего они не могут накапливать значительные силы и средства, чтобы провести масштабное наступление. Враг действует одной тактикой - массированные штурмы малыми группами. Эти штурмы постоянные и таким образом они осуществляют давление на Силы обороны. Поэтому не следует ожидать, что их приведут к изменению стратегической или оперативной ситуации", - подчеркнул он.

Также Кусков отметил, что изменение погодных условий очень помогает украинским военным лучше и быстрее выявлять оккупантов.

"То, что сейчас меняется погода, для нас к лучшему. Ведь враг продолжает использовать природные укрытия, которых в Харьковской области очень много. В частности, леса. Это для нас было проблемой. Сейчас фактически листья опадают и нам с каждой неделей становится легче выявлять врага. Когда у нас была возможность так же иметь это естественное укрытие мы усилились и хорошо укрепились на своих позициях", - добавил боец.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в Институте изучения войны рассказали, что россияне продвинулись на Днепропетровщине. По словам аналитиков, на геолокационных видеозаписях видно, как захватчики продвинулись в юго-восточной части села Степное и на восток от населенного пункта Алексеевка.

Также россияне продвинулись в направлении Покровска. Эксперты отметили, что российские войска атаковали вблизи самого Покровска. Кроме того, враг активно атакует в районе Доброполья.

В то же время The Guardian писало, что ВСУ пытаются вернуть инициативу на фронте. Командование ВСУ отправило взводы и танковые подразделения отбивать села - в частности Грузское и Веселое, что в Донецкой области. По словам военных, если операция в Грузском прошла "гладко", то бой в Веселом оказался более ожесточенным.

Вас также могут заинтересовать новости: