В частности женщины активно приобщаются к сбиванию дронов, которые запускает РФ по Украине.

На прошлой неделе производитель дронов Wild Hornets передал украинским защитникам специальную партию своих перехватывающих беспилотников Sting. Разница от стандартного Shahed-killer заключается в том, что эти дроны были розового цвета, ведь подразделение возглавляла женщина, а операторами также были женщины. Как пишет Forbes, война против России является также культурной, поэтому украинские женщины-воины используют "худшие страхи своих мачо-противников".

Известно, что в украинской армии служит около 70 тысяч женщин, из которых только 5500 находятся в зонах боевых действий. По словам активистов, сексизм до сих пор является проблемой, а некоторые женщины-военные жалуются на укоренившиеся предубеждения.

"Это войско, которое лишь относительно недавно вышло из советской системы, и многие старшие офицеры считаются остатками советских времен. Опрос 2018 года показал, что 53% украинцев поддерживают идею равенства женщин и мужчин в военной службе. К марту 2023 года, после вторжения, этот показатель вырос до 80%", - напомнили в материале.

В то же время в мае этого года 13 бригада Национальной гвардии "Хартия" начала первую в историю кампанию, которая направлена на мобилизацию женщин.

В частности украинские СМИ рассказывали о таких женских подразделениях, как "Бучанские ведьмы", который является добровольческим подразделением противовоздушной обороны. Эти военные совмещают свою работу с обычной гражданской, кто-то является учительницей, кто-то врачом, а кто-то мастером маникюра.

По словам членов подразделения, активное участие в борьбе против дронов помогает преодолеть чувство беспомощности от атак РФ, которые происходят каждую ночь.

Также в апреле Силы беспилотных систем начали набор в полностью женское подразделение "Гарпии", которое оснащено FPV и бомбардировочными дронами. Подразделение также имеет мужчин, но "роль пилотов, которые наносят окончательный удар, будут выполнять исключительно женщины", согласно официальному заявлению.

"Это будет способствовать увеличению набора женщин-операторов дронов, обеспечивая благоприятную среду. Это также отличный способ троллить россиян. Российская армия чрезвычайно традиционна в гендерных ролях, способствуя созданию ультрамачевой среды, в которой сила, выносливость и жестокое издевательство являются гордыми традициями. Стать мишенью для женщин, вероятно, будет воспринято как пренебрежение к мужскому достоинству", - анализируют в Forbes.

В то же время, как пишет издание, новая украинская крылатая ракета FP-5 Flamingo несет такой же месседж, ведь название и розовая окраска прототипов были выбраны женщиной из команды дизайнеров, которая хотела подчеркнуть вклад женщин в военные действия.

"Серийные ракеты не будут иметь такой заметной окраски, поскольку она делает пусковые установки слишком видимыми. Но даже название "Фламинго" создает явный контраст с российскими ракетами, такими как "Кинжал"", - добавили в материале.

Кроме того, существенным признаком того, что женщины участвуют в обороне Украины, является партия розовых перехватчиков "Оса".

В свою очередь многие эксперты отмечают, что даже в войне с использованием дронов бойцы должны иметь высокий уровень физической подготовки.

""Серая зона", где дроны быстро уничтожают транспортные средства, означает, что в Украине войска часто вынуждены нести тяжелые рюкзаки на большие расстояния. Они также должны длительное время жить в сложных условиях. Количество эффективных женщин-операторов дронов в Украине свидетельствует о том, что женщины могут выполнять эти функции. Ожидайте, что в будущем российские войска будут терроризировать еще больше ярко-розовых дронов", - анонсировали в Forbes.

Украинские женщины на фронте - последние новости

Ранее начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова указала на диссонанс между Киевом и фронтом. В частности женщина возмущается тем, что люди перекладывают ответственность на тех, кто уже воюет на фронте, считая, что донатов будет достаточно.

"Мы принимаем закон о криминализации СЗЧ в то время, как куча людей мужского пола спокойно гуляют по улицам. У нас там загибается фронт, а здесь все хорошо, все спокойно. Люди верят, что мальчики и девочки сами как-то справятся, пока они держат фронт донатами. "Мы хотим жить, у нас семьи"... Конечно, у нас же нет семей, и мы уже и не мечтаем о них...", - подчеркнула Михайлова.

В то же время старший боевой медик 412 полка Nemesis Елена Рыж (Иваненко) поделилась, почему есть страх мобилизации. По ее словам, многие люди испытывают суперсильный страх, для которых служба равна смерти. Также Елена отметила, что людям нужно искать что-то общее друг в друге, а не разногласия.

"Не то, в чем мы с тобой разные, а в чем мы с тобой похожи, потому что это нас объединяет, сближает, дает нам возможности найти общие векторы, куда двигаться. Это дает нам будущее", - отметила Рыж.

