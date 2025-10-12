Ягун считает, что Украине удалось поразить этот мост благодаря творческому и нестандартному подходу.

Для РФ Керченский мост с самого начала был объектом больших вложений в оборону, но это все равно не гарантировало его абсолютной неуязвимости.

Об этом сказал заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в комментарии радио Свобода. Он отметил, что россияне его хорошо защитили, стянув туда все, что было можно.

"Там есть и морской компонент, и противовоздушный, и противоракетный. И были развернуты крупные подразделения. То есть мост, по их мнению, был действительно защищен", - рассказал Ягун.

Но, как отметил эксперт, даже при серьезных оборонительных мероприятиях не исключается возможность поражения моста, особенно при правильной подготовке и секретности спецоперации.

Ягун считает, что Украине удалось поразить этот мост благодаря творческому и нестандартному подходу. При этом, как отметил он, очень ограниченный круг людей знал о подготовке удара.

"Это позволило избежать утечек информации и реализовать операцию в кратчайшие сроки. Хотя ее подготовка длилась почти год, если не больше", - сказал Ягун.

Он рассказал, что для РФ мост является ключевым маршрутом снабжения, поэтому даже частичные повреждения снижают способность россиян полноценно его использовать.

"На Крымском полуострове сосредоточено значительное количество военных, остается часть военно-морских компонентов... их надо чем-то обеспечивать. Поэтому препятствование деятельности этого логистического направления существенно влияет на способности врага", - детализировал Ягун.

Он выразил мнение, что уничтожение Керченского моста создало бы "вакуум" в логистике россиян и серьезно усложнило бы их возможности в Крыму.

"Проблема не только в том, что мост может остановиться. У них нет возможностей, которые были у Украины, нет парома, десантных кораблей, которые они стянули со всех флотов. Все это в комплексе - огромная проблема для них", - считает эксперт.

Он предположил, что логистическая ситуация в Крыму "может значительно ухудшиться" и решить эту проблему РФ не сможет.

Удары по Кеоченскому мосту

На днях представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук объяснил, что Крымский мост до сих пор не разрушен Силами обороны Украины поскольку россияне его очень тщательно охраняют всеми имеющимися у них средствами.

Как отмечал заместитель командира 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Роман Парханов, чтобы уничтожить этот мост, Силам обороны сначала нужно уничтожить российские радиолокационные станции и средства поражения.

