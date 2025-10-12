Актер показался с новой прической.

Украинский актер и новый герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк удивил поклонников кардинальной сменой имиджа - он неожиданно покрасил волосы в другой цвет.

В своем блоге в Instagram Тарас показался с новой прической. На фото видно, что он стал блондином - его темные волосы покрасили в значительно более светлый оттенок.

На другом же кадре же актер сидит в кресле посреди гостиничного номера. На голове у него нанесена краска для волос.

"Приветули", - лаконично подписал фото Цымбалюк.

Ранее актер сообщал, что отправился в Болгарию вместе с коллегами - Натальей Денисенко, Алексеем Комаровским, Антониной Хижняк и Анастасией Цымбалару. Вместе они будут снимать продолжение комедии "Когда ты выйдешь замуж?".

Вероятно, что смена имиджа Цымбалюка связана именно со сценарием нового фильма. Из-за большой занятости актеру пришлось красить волосы пришлось прямо в гостиничном номере. Однако, сам Тарас пока не комментировал свой новый образ, оставив простор для домыслов фанатов.

Совсем скоро выйдет новый сезон реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого станет Тарас Цымбалюк. Недавно была рассекречена одна из участниц проекта.

