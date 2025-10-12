Ушаков возмутился, что европейцы теперь "говорят одним голосом".

В России обвинили Украину в неготовности к миру и к принятию договоренностей, достигнутых во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске. Об этом в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявил советник Путина Дмитрий Ушаков.

Он заявил, что в вопросах мирного урегулирования "основой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже", при этом заявил, что Украина не хочет продвигать эти договоренности".

"Чтобы их продвинуть, нужно бороться, нужно убеждать людей… Пока не очень все убеждаются. Но то, что (это) является основой возможного урегулирования – это точно", - заявил Ушаков.

Видео дня

При этом Ушаков крайне возмутился негативным отношением Европы к России и выразил удивление сплоченности европейских лидеров.

"Там такая степень ненависти, сплоченной ненависти европейцев по отношению к России… Я удивляюсь тому, что на фоне этой ненависти европейцы могли так консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным", - пожаловался путинский советник.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Ранее сообщалось, что Путин во время встречи на Аляске Путин потребовал передать России весь Донбасс. При этом он отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую рассчитывал организовать Дональд Трамп.

Отсутсвие ощутимых результатов от саммита ухудшило отношение Трампа к Путину и повлияло на его позицию в отношении помощи Украине. Так, в последние месяцы США предоставляют Украине разведданные для ударов по РФ, а также Трамп рассматривает возможность передачи украине ракет "Томагавк".

Вас также могут заинтересовать новости: