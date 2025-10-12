Легендарный бодибилдер и актер сказал, что теперь он пьет меньше протеиновых коктейлей, чем раньше.

Арнольд Шварценеггер больше не пьет протеиновые коктейли. В 78 лет его спортивный рацион основан на овсянке, супе и умеренности. "Раньше я пил, например, протеиновые напитки, но теперь делаю это не так часто. Я просто думаю, что питаюсь правильно и таким образом сохраняю здоровье", — заявил он в интервью Business Insider.

СМИ пишет, что, хотя достаточное потребление белка важно для здорового старения, избыток холестерина ЛПНП из жирных продуктов животного происхождения может привести к болезням сердца и инсульту. Врачи обычно советуют получать белок из разных источников — например, из лосося, греческого йогурта и бобовых.

Шварценеггер, который известен тем, что сократил потребление мяса, чтобы снизить уровень холестерина, не является строгим веганом: он придерживается примерно "на 70%" растительной диеты. "Это не значит, что я полностью отказался от венского шницеля или стейка время от времени", — добавил он.

Всё это направлено на то, чтобы защитить организм и сохранить возможность тренироваться с возрастом. Он также признался, что ему приходится "приспосабливаться к травмам", накопленным за 60 лет тренировок, и сбалансированное питание, щадящее сердце, является важной частью его режима.

Что Шварценеггер ест в течение дня

Завтрак — богат белком. День он начинает с лёгкого белкового завтрака — "обычно это овсянка или йогурт с ягодами и гранолой". Ранее он говорил, что иногда ест этот завтрак позже — ближе к бранчу (с 11:00 до 16:00). Такое питание считается оптимальным для низкокалорийного, но белкового старта дня. Рекомендуемое количество белка для набора силы — 0,75 грамма на фунт массы тела.

С учётом возраста и физической активности Шварценеггеру следует получать не менее 83 граммов белка в день, по данным CDC и Всемирной организации здравоохранения. В одной чашке овсянки содержится около 6 граммов белка, а в греческом йогурте — 17 граммов, что даёт отличное начало дню.

Ужин — легкий и полезный для сердца. Много лет подряд Арнольд ужинает овощным супом и салатом из огурцов, добавляя немного тыквенного масла — популярного в его родной Австрии. Такие блюда богаты клетчаткой, а тыквенное масло помогает снизить давление и улучшить состояние сосудов.

После "сытных" дней — больше тренировок. Шварценеггер признается, что строго придерживается своей диеты лишь дома. Во время недавней поездки в Германию он не смог отказаться от местных блюд. "Можете себе представить — я ел венский шницель и картофельный салат", — говорит он. В Испании и Италии они "переходили от одной пасты к другой — это было катастрофой для талии".

Тем не менее, по его словам, все зависит от баланса. В отпуске он больше занимался в спортзале и катался на велосипеде. Вернувшись домой, снова вошел в привычный ритм.

