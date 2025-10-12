По данным исследователей, около 400 миллионов компьютеров всё ещё работают на Windows 10.

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 уже через два дня - 14 октября система официально перестанет получать обновления безопасности.

Для миллионов пользователей по всему миру это станет серьёзной проблемой, ведь, по данным Public Interest Research Group, около 400 миллионов компьютеров всё ещё работают на Windows 10.

Часть из них просто не сможет перейти на Windows 11 из-за жёстких системных требований, в частности, необходимости иметь TPM 2.0 и современные процессоры.

По оценке аналитиков Omdia, половина корпоративных компьютеров технически не готовы к обновлению. Microsoft предупреждает, что установка Windows 11 на неподдерживаемых устройствах может привести к сбоям и проблемам совместимости.

Что делать пользователям Windows 10

1. Проверить, готов ли компьютер к Windows 11. Скачайте официальное приложение PC Health Check с сайта Microsoft, и оно покажет, соответствует ли система требованиям Windows 11. Если приложение выдаёт ошибку, можно также попробовать сторонние утилиты вроде WhyNotWin11.

2. Если обновиться нельзя, то можно продлить защиту ещё на год. Для этого нужно записаться в программу ESU (Extended Security Updates). Это можно сделать прямо через Windows Update. Жителям Европы подписка доступна бесплатно.

3. Рассмотреть альтернативы. Если компьютер слишком старый, есть два пути:

установить Tiny11 - облегчённую версию Windows 11 без лишних сервисов

перейти на Linux - современные дистрибутивы вроде Ubuntu или Mint отлично работают даже на слабых ПК.

4. Сделать резервную копию. Перед любыми изменениями, апгрейдом, установкой другой ОС или переходом в ESU, нужно обязательно сохранить файлы через OneDrive, Google Drive или внешний накопитель.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft закрыла все "лазейки" по установке Windows 11 без интернета. Многие пользователи предпочитают создавать свой локальный профиль в оффлайне.

