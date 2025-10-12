На этом итальянском острове погибло более 100 тысяч человек, а сейчас его запрещено посещать.

Любителей острых ощущений очень привлекают самые жуткие места в мире с мрачной эстетикой. Такие путешествия называют "адреналиновым туризмом". Одно из популярных "запретных" мест находится в Италии - это остров Повелья, известный также как остров Чума. Жуткий город-призрак сейчас полностью заброшен, а в прошлом здесь погибли сотни тысяч людей. Городские легенды говорят, что их призраки все еще бродят в округе.

Чем известна Повелья и кто похоронен на острове в Венеции

Подробности об этом загадочном месте рассказало издание Walks of Italy. Это группа из трех островов, которая находится недалеко от Венеции. На протяжении многих веков Повелья оставалась спокойным изолированным от мира местом с дружным сообществом.

1793 год навсегда изменил судьбу острова. В этом году пришла главная беда Повельи - чума. Место было объявлено карантинной зоной. Сюда стали привозить больных людей со всей Италии и принимать зараженные корабли. Пациентов размещали в местной больнице. Людей было так много, что тела не успевали хоронить и бросали в чумные ямы. Считается, что число погибших превышает 100 тысяч. С тех пор второе название Повельи - остров мертых.

Также существует городская легенда о местной психиатрической больнице, которую превратили в место экспериментов над людьми. Слухи гласят, что врачи проводили нелегальные лоботомии, а затем спрыгивали с башни. Однако у версии нет доказательств, так что это, вероятно, просто страшная история. Как и рассказы о призраках умерших от чумы.

В последние полвека город остается заброшенным. Здесь никто не живет, а здания постепенно разрушаются. До наших дней сохранилась больница, тюрьма и психиатрическая лечебница.

Можно ли попасть на остров Повелья

В настоящее время Повелья - остров, запрещенный для посещений. Общественный транспорт к нему не ходит. Для поездки нужно обращаться за специальным разрешением в местные органы власти. Обычно документ выдают только ученым и журналистам. Но вы можете полюбоваться местностью издалека, проплывая мимо на корабле.

Даже зная, где остров Повелья на карте, вы не можете просто приплыть туда и высадиться на берег, поскольку это будет нарушением закона и может наказываться штрафом.

