Во время атаки 5 октября РФ убила семью из пяти человек.

Из-за российской ракетной атаки по селу Лапаевка Львовской области 5 октября количество погибших возросло до пяти. В больнице 11 октября умер 46-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки. Об этом сообщила пресс-служба Зимноводовского сельского совета территориальной общины.

Речь идет о Виталии Константинове, которого госпитализировали после того, как его дом был разрушен вражеской ракетой.

"Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал", - добавили в сообщении.

Удар по селу Лапаевка - что известно

Как писал УНИАН, 5 октября сообщалось, что на Львовщине Россия убила семью из четырех человек, среди которых - 15-летняя девочка. Тогда местные власти заявляли, что еще одного члена семьи (вероятно, речь шла о Виталии Константинове) госпитализировали вместе с двумя жительницами соседних домов с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим была оказана помощь на месте.

Позже стало известно, что в результате российского удара по Лапаевке погибла дочь военного. Отец девочки Владимир сразу же приехал с фронта, как получил трагическую весть.

"Позвонили утром. Хотя связи не было, я не знаю, каким чудом ко мне дозвонилась теща. Вечером еще списались. Она (дочь, - ред.) спросила, как я. Я ответил: "Все ок. Как ты?". Отписала: "Тоже все ок". И утром уже такая новость", - рассказал защитник.

