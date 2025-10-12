Пара в прошлом году была на грани развода.

Известный украинский юморист и муж певицы MamaRika - Сергей Середа - заговорил об их отношениях.

Не секрет, что в прошлом году звездная пара публично рассказывала о кризисе в браке. Они пытались всеми силами преодолеть вместе эту ситуацию, чтобы не допустить развода. О том сложном периоде Сергей рассказал в новом интервью изданию OBOZ.UA. Он отметил, что все же им удалось наладить отношения в первую очередь благодаря разговорам.

"Мы пришли к этому только год назад. У нас был тяжелый кризис, и мы начали корректировать определенные моменты, учиться жить в партнерстве. Это не значит, что споров больше не будет - они будут и дальше. Но мне кажется, в этих спорах рождается какая-то истина, мы учимся друг друга слушать и доносить свои мысли. Просто надо делать это менее на эмоциях, и я верю, что мы к этому придем", - сказал Середа.

Видео дня

Юморист добавил, что сейчас у них с женой иногда бывают ссоры, однако их любовь все равно сильнее.

"Проскакивают ли в спорах угрозы о разводе? Да, каждая вторая ссора без этого не обходится. Но только я знаю, где лежит наше свидетельство о браке. В общем, все у нас, как у всех. Я продолжаю ее любить. Знаете, в день, когда познакомился с Настей, я приехал домой, а мы тогда снимали квартиру с товарищем, и сказал себе: "Я сегодня познакомился с будущей женой". На одном из первых свиданий я ей тоже сказал: "Ты будешь моей женой". Она посмеялась, а я ответил: "Давай-давай, смейся, увидишь", - вспомнил мужчина.

К слову, MamaRika и Сергей Середа в отношениях более 10 лет, из них в браке 5. Вместе они воспитывают общего сына Давида, которому четыре года.

Напомним, ранее муж певицы MamaRika рассекретил ее заработки.

Вас также могут заинтересовать новости: