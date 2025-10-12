Сегодня действия обеих сторон на передовой совсем не похожи на тактику 2022 или 2023 годов.

Тактика действий при отражении российских штурмов в 2025 году заметно отличается от того, как действовали украинские оборонцы в предыдущие годы. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Он пожаловался, что некоторые командиры, корректируя работу пилотов БпЛА, до сих пор требуют в первую очередь поражать вражескую технику, которая была приоритетной целью в предыдущие годы.

"Иногда делают это в разгар штурмовых действий врага, когда та техника уже стоит подбитая и 100% никуда уже не поедет, при этом пехота разбегается по всем щелям", - пишет офицер.

Видео дня

Он подчеркнул, что в нынешних условиях бронетехника "на 90%" превратилась в способ доставки пехоты на передний край, поэтому приоритетной целью для уничтожения должна быть именно вражеская пехота. Этим же объясняются и реформы в Силах беспилотных систем, введенные Робертом "Мадяром" Бровди, которые тоже направлены на повышение приоритетности пехоты как цели для дронщиков.

"Ведь именно расположение пехоты на переднем крае формирует линию боевого соприкосновения. Соответственно именно ликвидация всей пехоты - это успешное отражение штурма, а не радостные крики о том, что уничтожены все "коробки" (бронетехника - УНИАН), когда фактически все эти "коробки" отработали свое", - подчеркнул военный.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, украинские бойцы зачистили от российских оккупантов село Малые Щербаки на Запорожье. Впрочем, в ВСУ говорят, что успехи на Запорожском направлении не ограничиваются только деоккупацией этого села.

Вместе с тем российские оккупанты за минувшие сутки продвинулись на нескольких участках на Купянском, Лиманском и Александровском (старое название - Новопавловский) направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: