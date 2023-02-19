В нее может входить снаряжение для весеннего наступления РФ, в частности форма или бронежилеты.

Американские чиновники считают, что Китай может поставлять России нелетальную военную помощь для ведения войны против Украины. Она может включать форму или даже бронежилеты для российских военных.

Как сообщает NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников, Китай и раньше помогал России. В частности, страна поддержала российские кампании по дезинформации и продвигала нарративы РФ о войне против Украины. Однако новая помощь Пекина Москве более ощутима, поскольку она предназначена для использования российскими войсками в Украине.

Официальные лица США отказались раскрывать какие-либо детали относительно помощи, поставляемой Китаем России. Однако, по их информации, в нее может входить снаряжение для весеннего наступления РФ, в частности форма или бронежилеты.

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Журналисты отмечают, что Белый дом также обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность относительно летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они переступили эту черту, но мы не думаем, что они прекратили это обсуждать", – подчеркнул источник.

Собеседник издания отметил, что Китай пытается действовать незаметно. Однако новейшие тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку российской армии правительством Китая.

По словам одного из источников, помощь России со стороны Китая также была частью разговора во время встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с главным дипломатом Китая Ван И, которая состоялась после Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, по данным NBC News, Блинкен и другие официальные лица США на конференции по безопасности в Мюнхене делились с партнерами данными о китайской помощи России.

В то же время пока неизвестно, нарушает ли поддержка Китая какие-либо санкции и введут ли США санкции или ограничения в отношении Китая вследствие такой политики Пекина. Один из источников, знакомый с мнением Белого дома, рассказал изданию, что США без колебаний будут принимать меры в отношении тех, кто нарушит санкции.

Сотрудничество России и Китая

Журналисты The Wall Street Journal пишут, что Китай продолжает тайно поставлять свои дроны Российской Федерации. Для этого используются фирмы-посредники и страны Персидского залива.

В то же время вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис предостерегла Китай от помощи России летальным оружием, которое может быть применено в войне против Украины. По ее словам, США обеспокоены углублением сотрудничества между Москвой и Пекином за последний год.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй во время рабочей командировки в Россию договорился способствовать прогрессу в отношениях стран в 2023 году. Такие общие намерения стороны засвидетельствовали во время переговоров.

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