Более половины регионов России страдают от дефицита топлива на фоне рекордных атак Украины по НПЗ оккупантов.

Перебои с поставками бензина, зафиксированные в августе на Дальнем Востоке РФ, распространились как минимум на 57 регионов страны. Сообщается, что часть автозаправок приостанавливает работу, стоимость топлива растет, а власти страны-оккупанта уже объявили о запрете экспорта нефтепродуктов до конца года.

Ситуация развивается на фоне рекордного числа ударов Украины по российским энергетическим объектам, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, пишет BBC. Эти предприятия обеспечивают производство бензина и других нефтепродуктов, и перебои в их работе усиливают дефицит.

Жители различных регионов указывают на очереди на АЗС, ограниченный отпуск топлива и отсутствие отдельных марок бензина. Сообщается, что первые сообщения о проблемах поступили с Дальнего Востока — из Забайкалья, Приморья и Сахалинской области.

Там инфраструктура снабжения опирается всего на два крупных нефтеперерабатывающих завода, и именно здесь были введены ограничения и продажа топлива по талонам. Ситуация постепенно охватила значительную часть территории страны.

Ранее УНИАН сообщал, что лишь недавно дроны поразили российский НПЗ в 1400 километрах от границы с Украиной. Был поражен "Башнафта-УНПЗ". Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ.

Кроме того, мы также рассказывали, остановят ли методичные удары по "кошельку Кремля" войну в Украине. И действительно, одной только нехватки нефти может быть достаточно, чтобы остановить "российского медведя", считает эксперт Майкл Бонер.

