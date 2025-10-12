Пострадавшие работники ДТЭК находятся в больнице.

Российские оккупанты атаковали подстанцию в Киевской области, ранения получили двое сотрудников ДТЭК.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он подчеркнул, что враг не прекращает свои атаки на объекты энергетической инфраструктуры Киевской области.

"В результате вражеской атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК. Они доставлены в местную больницу", - заявил начальник ОГА.

Видео дня

По предварительной информации, у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого - травма уха, ссадины рук и ног.

"Оба госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Более подробная информация - позже", - написал Калашник.

РФ атакует энергетиков

Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики атаковали дронами автомобиль бригады энергетиков в Черниговской области. После удара беспилотника авто загорелось, а во время ликвидации последствий произошел повторный удар, который поразил другой автомобиль предприятия.

Так, на месте происшествия один работник погиб, а еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Впоследствии еще один энергетик умер в больнице.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на место для оказания помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: