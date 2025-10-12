По словам специалистов, ключевым фактором в этом должно быть тепло.

Джинсы являются незаменимым элементом гардероба, однако иногда найти их может быть непросто. Даже если вы купили идеальную пару, то она может растянуться после нескольких раз ношения. Однако издание martha stewart рассказало о быстром и простом способе сделать их более обтягивающими.

Когда стоит уменьшать джинсы

"Можно рассчитывать на усадку на один размер - если вы хотите большего эффекта и более надежного и постоянного результата, я бы рекомендовала обратиться к портному. Усадка будет наиболее постоянной по длине. Другие участки будут подвергаться теплу, натяжению и трению и, вероятно, снова растянутся во время носки", - объяснила стилист и основательница The Wardrobe Consultant Халли Абрамс.

Как уменьшить джинсы в сушилке

Чтобы уменьшить джинсы в домашних условиях, ключевым фактором в этом должно быть тепло.

"Самый простой и быстрый способ уменьшить джинсы - это постирать и высушить их при максимально высокой температуре - подобно тому, как вы стараетесь избегать стирки любимого свитера в горячей воде и сушки в сушилке, поскольку он уменьшится", - подчеркнула Абрамс.

Как уменьшить джинсы с помощью кипятка

Также для этого можно использовать кастрюлю с кипятком на плите, а затем высушить джинсы в сушилке.

"Если кипятить джинсы в течение 20-30 минут, а затем сушить их в горячей сушилке, они обычно уменьшаются быстрее, чем при стирке в стиральной машине, и уменьшаются немного эффективнее", - объяснила эксперт.

Как уменьшить размер джинсов в ванной

Для этого вам нужно надеть джинсы и наполнить ванну теплой водой. После чего надо посидеть в ванне около 30 минут. Затем выйдите из ванны и оставьте джинсы на себе, пока они полностью не высохнут.

Когда стоит отнести джинсы к портному

Если ваши джинсы имеют конкретную проблемную зону - растянутый пояс или обвисшие задние карманы, тогда стоит отнести их к портному, который специализируется на джинсовой ткани.

"Усадка только одной части одежды с помощью метода "сделай сам" может быть очень сложной - я бы не рекомендовала этого делать", - отметила Абрамс.

Хотя некоторые люди рекомендуют использовать утюг для усадки определенных участков джинсов, основатель The Laundry Evangelist Патрик Ричардсон не советует этого делать. По его словам, лучший вариант - это стирать в горячей воде.

Другие советы экспертов

