Пекин пытается выставить себя миротворцем, но непублично действует в прямо противоположном направлении.

Китай ведёт двойную игру, публично называя себя сторонником мира, но в то же время всё ближе подходя к решению о предоставлении летальной военной помощи России. Об этом рассказали CNN официальные лица США, знакомые с данными разведки.

Так, недавно американцы начали замечать "тревожные" тенденции в отношениях Китая и России.

"Есть признаки того, что Пекин хочет "подкрасться к черте" предоставления смертоносной военной помощи России, не будучи пойманным", – заявили источники.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен поднял этот вопрос на встрече со своим китайским коллегой Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Госсекретарь довольно резко предупредил о последствиях оказания Китаем материальной поддержки России или помощи России в систематическом уклонении от санкций", — заявили в Госдепартаменте.

В Белом доме подчеркивают, что поставки китайского оружия в Россию "лишь вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут порядок, основанный на правилах".

Официальные лица США считают, что Китай ведет двойную игру – публично пытается представить себя сторонником мира, предлагая в Мюнхене свой "мирный план", и в то же время тайно помогает военным усилиям России, рассматривая возможность предоставить летальную помощь.

"Мы очень ясно дали им понять, что это создаст серьезную проблему для нас и в наших отношениях", — прокомментировал ситуацию Энтони Блинкен.

Политика Китая на фоне войны в Украине

Американская разведка получила сведения, что Китай уже поставлял России бронежилеты и другие виды нелетальной военной помощи. У США есть опасения, что дальше будет поставлено оружие.

Также американские разведслужбы выяснили, что Китай передал России свои военные дроны, чтобы провести их боевые испытания для будущей войны с США.

Кроме того, Китай открыто поощряет Иран в противостоянии с Западом. Так, китайский лидер Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Ирана Ибрагиму Раиси в его конфликте с США и странами Запада.

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