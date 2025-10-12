Цвет для "хирургичек" выбран не просто так.

Посещая любую больницу или поликлинику, вы точно замечали, что врачи в кабинетах почти всегда в белых халатах. Тем не менее, войдя в операционную, они меняют цвет одеяния на голубой или зеленое. Узнайте, почему у врачей разного цвета форма и зачем они переодеваются.

Почему врачи носят синюю или зеленую форму в операционной

На самом деле, "люди в белых халатах" - это стереотип из Советского Союза. В современных больницах форма у врачей может быть бежевой, нежно-розовой, даже красной, но в операционных разрешены только два цвета - голубой или зеленый.

Первым, кто предложил поступать именно так, был канадский доктор Герберт Робертсон. В 1914-м году он посоветовал хирургам оперировать пациентов в светло-зеленой или голубой форме, будучи уверенным, что такой подход заметно облегчит процесс.

Причиной, почему у хирургов синяя форма или зеленая более предпочтительна, чем белая, он называл особенности зрения человека. Дело в том, что если врач будет долго, в течение операции, смотреть на кровь пациента, а потом переведет взгляд на коллег, у которых будут белые халаты, в его глазах появятся "зайчики". Такие зелено-фиолетовые пятна не позволят ему быстро вернуться к операции, ведь перед глазами все начнет "плыть" и искажаться.

Сетчатка человеческого глаза - сложный механизм, внутри которого есть условные "палочки", которые позволяют нам различать предметы в полумраке, и "колбочки", позволяющие видеть предметы на свету. Существуют три типа этих самых "колбочек" по уровню чувствительности к разным оттенкам. Как правило, это синий, зеленый и красный. И вот именно красный оказался наиболее "раздражающим" для глаз.

Доктор Робертсон предложил вариант, как избежать визуальной иллюзии - он посчитал, что использование зеленой или синей одежды решит проблему, так как зеленый цвет находится на цветовом круге прямо напротив красного, а голубой - еще дальше. Это значит, что один нейтрализует второй, и если у коллег в операционной будут зеленые или голубые костюмы, шанс оптических помех снизится в несколько раз, и врач сможет продолжить операцию.

Еще одной интересной причиной, почему хирурги не носят белые халаты, можно назвать и практичность - на голубой или зеленой ткани кровь все-таки не так сильно видна, как на белой, и психологически такие пятна легче воспринимать даже человеку с "закаленной" психикой.

