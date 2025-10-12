А в последнее время к этому добавилась еще и смена погоды.

Россияне не могут начать генеральный штурм Купянска из-за логистических проблем. Об этом в комментарии "Еспресо" рассказал командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков с позывным "Цезарь".

Он отметил, что российские силы вынуждены действовать с плацдарма, отрезанного от основных сил рекой Оскол.

"У россиян сегодня нет возможностей провести масштабное наступление на Купянском направлении. Они имеют логистические проблемы. В частности, именно переправы через реку Оскол. Из-за чего они не могут накапливать значительные силы и средства, чтобы провести масштабное наступление", - пояснил Кусков.

По его словам, враг пытается постоянно штурмовать город малыми группами. И хотя эти штурмы оказывают давление на Силы обороны, они не могут привести к изменению оперативной и тем более стратегической ситуации.

Кроме того, по словам Кускова, наступление осени играет на руку украинским защитникам на этом направлении.

"То, что сейчас меняется погода, для нас к лучшему. Ведь, враг продолжает использовать природные укрытия, которых в Харьковской области очень много. В частности, леса. Это для нас было проблемой. Сейчас фактически листья опадают и нам с каждой неделей становится легче выявлять врага. Когда у нас была возможность так же иметь это естественное укрытие мы усилились и хорошо укрепились на своих позициях", - добавил он.

Как писал УНИАН, тактика действий украинских сил при отражении российских штурмов заметно изменилась за последние годы. Если раньше главным приоритетом для уничтожения была вражеская техника, то теперь в первую очередь стараются уничтожать пехоту.

Также мы рассказывали, что украинские защитники выбили россиян из села Малые Щербаки в Запорожье. Однако россияне в свою очередь продвинулись на нескольких участках фронта на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях.

