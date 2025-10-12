Звезде "Крестного отца" было 79 лет.

Американская актриса, лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" Дайан Китон ушла из жизни 11 октября. Звезде было 79 лет. Знакомые женщины рассказали о ее состоянии здоровья перед смертью.

Официальной причины смерти актрисы пока не называют. Но друг Китон рассказал изданию People, что она чувствовала себя плохо.

"Ее состояние резко ухудшилось, и это стало душераздирающим для всех, кто ее любил. В последние месяцы ее окружали только близкие родственники, которые решили сохранить все в тайне. Даже давние друзья не знали, что происходит", - рассказал он.

Также стало известно, что перед смертью Дайан выставила на продажу свой дом. Это стало неожиданностью для ее знакомых, ведь ранее актриса отмечала, что хочет там жить всегда.

"Это было так неожиданно, особенно для человека с такой силой и энергией. Она любила свой район. Еще несколько месяцев назад она ежедневно выгуливала собаку. Она всегда была очень милой, веселой и разговорчивой, эксцентричной. Она была очень особенной", - отметили друзья Китон.

К слову, известно, что несколько лет назад актрисе диагностировали рак кожи. Однако онкологическое заболевание Дайан преодолела благодаря двум операциям. Также женщина страдала булимией и у нее было расстройство пищевого поведения.

