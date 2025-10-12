Президент Украины назвал и этот разговор "очень продуктивным".

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня говорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - рассказал украинский лидер.

По его словам, во время вчерашнего разговора они "договорились по определенной тематике на сегодня", а сегодня прошлись "по всем этим аспектам ситуации".

"Защита жизни в нашей стране, усиление - и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", - отметил президент Украины.

Разговор Зеленского и Трампа 11 октября

Как сообщалось ранее, в субботу Зеленский сделал заявление после разговора с Трампом. Он, в частности, рассказал, что поздравил президента США с успехом и соглашением для Ближнего Востока и назвал это "сильным результатом". Украинский лидер добавил, что разговор касался и событий в Украине: Зеленский проинформировал главу Белого дома о российских ударах по нашей энергетике.

"Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сказал он.

В то же время, Axios со ссылкой на источники сообщило, что лидеры среди тем обсуждали и поставки Tomahawk в Украину. По данным издания, они говорили около 30 минут, в том числе и о возможности получения Украиной дальнобойных ракет. Источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.

