Неловко получилось: Apple допустила забавную опечатку на официальном сайте

На китайской версии сайта AirPods вдруг стали "ArPods".

Кажется, даже компании уровня Apple не застрахованы от простых опечаток. На официальном сайте компании в Китае заметили забавную ошибку: вместо AirPods 4 там красовалось название ArPods 4.

Скриншоты сразу разлетелись по соцсетям, особенно в китайском Weibo, где тег #AppleOfficialWebsiteMisspellsAirPods# быстро набрал популярность.

Ошибка появилась в описании новых наушников с активным шумоподавлением. В тексте утверждалось, что "ArPods 4 способны снижать низкочастотные шумы от самолетов и городского трафика". Само собой, опечатку заметили довольно быстро, и Apple уже всё исправила. Но, как водится, интернет ничего не забывает.

Видео дня

Да, английский - не родной язык для китайских сотрудников Apple, но сам бренд AirPods стал настолько культовым, что ошибиться в его названии уже почти как перепутать "iPhone" с "EyePhone". Что ж, для компании, которая всегда гордилась вниманием к деталям, это получился комичный, но безобидный казус.

Ранее мы рассказывали, что распиаренная функция живого перевода для AirPods не будет работать в Европе. Компания не назвала причину, но, скорее всего, это связано с местными законами по обработке данных.

Вас также могут заинтересовать новости: