Только за последние недели загадочно погибли несколько влиятельных предпринимателей.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 38 влиятельных российских бизнесменов и чиновников погибли при крайне подозрительных обстоятельствах, что может указывать на обострение подковерной борьбы за ресурсы внутри российской элиты. Об этом пишет New York Post.

В сентябре умерли еще трое влиятельных бизнесменов, еще один - уже в октябре. Эта "эпидемия" самоубийств вызывает дебаты о том, насколько к ней причастен Кремль.

В списке последних смертей:

87-летний Вячеслав Леонтьев. Его нашли мертвым 5 октября под окном его многоквартирного дома в Москве, где он проживал. Леонтьев еще с советских времен и до своей смерти руководил газетой "Правда". Андрей Мальгин, журналист-эмигрант, который знал Леонтьева, намекнул, что его смерть могла быть не случайностью, потому что он "много знал о деньгах партии".

43-летнего Виталия Капустина, руководителя строительной компании, дружного с Путиным, нашли 24 сентября повешенным на дереве на тросе, прикрепленном к его внедорожнику, со связанными за спиной руками в лесу в Краснодарском крае.

50-летнего Александра Тюнина нашли 19 сентября возле его машины на окраине Москвы с охотничьей винтовкой и запиской: "Я сделал это сам". Он был генеральным директором группы Umatex, единственного в России производителя углеродного волокна - ключевого сырья для производства беспилотников Shahed, которые Кремль использует в Украине.

43-летнего Алексея Синицына нашли 8 сентября обезглавленным под мостом вблизи Калининграда, к телу была привязана веревка. Он был генеральным директором российского производителя калийных удобрений - отрасли, которая только на экспорте приносит 10 миллиардов долларов.

"Суть в том, что эти смерти абсурдны. Они не должны выглядеть как самоубийства или естественные смерти. Посыл такой: "Когда вы попадетесь, с вами случатся плохие вещи"", - сказал газете The New York Post эксперт по вопросам России из Фонда защиты демократий Питер Доран.

Он предположил, что большинство этих смертей связаны с жадностью и коррупцией.

Как объясняют авторы публикации, Кремль часто использует государственные и частные компании для финансирования операций, на которых не хочет оставлять свои "отпечатки пальцев". Доран предполагает, что большинство погибших бизнесменов, вероятно, попались на том, что разворовывали эти деньги, предназначенные для тайных операций Кремля.

"Для некоторых соблазн слишком силен. Многие люди имеют большие суммы черной наличности, без всяких документов и без бухгалтеров, которые бы следили за ними. А когда этих людей ловят, они совершают поразительно абсурдные самоубийства", - говорит Доран.

Показную жестокость и абсурдность этих "самоубийств" аналитик считает умышленной: это сигнал другим о том, что с ними будет, если они украдут деньги, которые Кремль дал им для финансирования своих темных дел.

Впрочем, существует и альтернативное мнение. Эксперт по российскому бизнесу в Университете Южной Каролины Станислав Маркус считает волну смертей российских олигархов симптомом хаоса и борьбы за власть в условиях стагнирующей экономики России.

"Раньше Путин выступал в роли арбитра, но теперь он отстранился", - соглашается с ним Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира.

