Студия абсолютно уверена в успехе сиквела.

На New York Comic-Con сценарист фильма "Мортал Комбат 2" Джереми Слейтер подтвердил, что уже работает над сценарием третьей части франшизы.

По его словам, студии New Line Cinema и Warner Bros. Discovery остались довольны тем, как развивается сиквел, и решили не откладывать подготовку к продолжению.

Слейтер отметил, что пока рано говорить о деталях сюжета или о возвращении конкретных персонажей, однако, скорее всего, новая часть будет напрямую продолжать события "Мортал Комбат 2".

Ранее "Мортал Комбат 2" планировали выпустить 24 октября 2025 года, но студии перенесли премьеру на 15 мая 2026-го. По данным источников Deadline, май посчитали более выгодным периодом для широкого проката блокбастеров, в то время как осенние даты часто пересекаются с сезонами наград и праздничными релизами.

По информации инсайдеров, в Warner Bros. Discovery возлагают на продолжение большие надежды. Оптимизм связан не только с успешными тестовыми показами, но и с впечатляющими результатами трейлера - он стал одним из самых просматриваемых в истории студии, набрав 106 миллионов просмотров за первые сутки после публикации.

Постановкой "Мортал Комбат 2" занимается Саймон Маккуоид, снявший и первую часть франшизы 2021 года, а продюсером вновь выступает Джеймс Ван, чья компания Atomic Monster курирует проект. Съёмки завершились в конце весны, и сейчас фильм находится на стадии постпродакшна.

Ранее мы рассказывали, что создатель Mortal Kombat уже посмотрел второй фильм и остался доволен. Он даже тегнул продюсера фильма Тодда Гарнера с просьбой потарапливаться и тоже готовиться к премьерному показу.

