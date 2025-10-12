Страна призвала США продолжить переговоры и избегать угроз.

В Китае заявили, что США должны прекратить угрожать стране повышением пошлин и призвали к дальнейшим переговорам по нерешенным вопросам для заключения торгового соглашения. Таким образом в стране отреагировали на последние меры президента Дональда Трампа против Пекина, пишет Bloomberg.

В заявлении Министерства торговли, опубликованном в воскресенье, говорится о том, что недавние торговые контрмеры Китая по вопросам, которые связаны с США, были необходимыми оборонительными действиями. Там отметили, что Пекин будет принимать соответствующие меры для защиты своих прав, если США будут продолжать свои действия.

"Угрозы высокими пошлинами на каждом шагу - это не правильный способ наладить отношения с Китаем. Китай призывает США как можно скорее исправить свои неправильные действия", - отметили в министерстве.

Что этому предшествовало

Недавно Китай заявил о новых широких ограничениях на экспорт полезных ископаемых и других критически важных материалов. Теперь зарубежные экспортеры этих товаров должны иметь экспортную лицензию.

Также в Министерстве торговли добавили, что экспортный контроль Китая не является запретом на экспорт, поэтому заявки, которые соответствуют требованиям, будут одобрены. В ведомстве подчеркнули, что до объявления о введении этих мер КНР проинформировала об этом соответствующие страны и регионы.

"Китай заранее полностью оценил возможное влияние этих мер на промышленные и цепи поставок и убежден, что соответствующее влияние будет очень ограниченным, заявило министерство. Оно добавило, что страна готова усилить диалог и обмен информацией с другими странами по вопросам экспортного контроля, чтобы лучше поддерживать безопасность и стабильность глобальных промышленных и цепей поставок", - цитирует Bloomberg.

Напомним, что в пятницу Трамп заявил о введении дополнительной 100% пошлины на Китай, а также экспортный контроль на "любое критически важное программное обеспечение" с 1 ноября.

"Это произошло после того, как Китай ввел новые портовые сборы на американские суда, начал антимонопольное расследование в отношении Qualcomm Inc. и объявил о новых жестких ограничениях на экспорт редких земель и других критически важных материалов", - напомнили в издании.

В то же время в The Washington Post объяснили, почему США и Китаю невыгодно вести торговую войну. По словам журналистов, правда заключается в том, что в обозримом будущем США и Китай останутся взаимозависимыми.

"Торговая война не выгодна ни одной из сторон. Поскольку "развод" малореален - по крайней мере в ближайшее время, - Вашингтону и Пекину лучше вернуться к переговорам", - призвали в WP.

