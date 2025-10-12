Сможете ли вы справиться с этой задачей?

Знали ли вы, что головоломки и оптические иллюзии пользуются немалой популярностью среди интернет-пользователей всех возрастов? Эти задачки являются вызовом даже для самых умных.

В головоломках на поиск слов проверяются сразу несколько важных вещей: внимательность к деталям, навыки наблюдения и концентрации, тайм-менеджмент, логику и критическое мышление. К тому же, решать их еще и очень весело. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Ниже вы увидите коллаж с буквами, расположенными в произвольном порядке по всей его площади. Среди этого хаоса спрятано одно конкретное слово, которое нужно найти в течение определенного промежутка времени.

Видео дня

В этом задании вы должны отыскать слово "пудель". И на ответ будет всего 10 секунд.

Искать спрятанное слово можно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы проверить себя?

Время пошло! Для удобства можете установить таймер. Помните, что времени мало и ни на что не отвлекайтесь.

Итак, 10 секунд, отведенных на поиски спрятанного слова, уже исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "пудель" среди этого хаоса? Если вы справились, вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать. Вы можете быстро выделять ключевое в общей картине.

Если же вы не уложились в отведенные 10 секунд, попробуйте вернуться к заданию и поискать еще – на этот раз без ограничений во времени.

Ответ на эту головоломку:

Больше головоломок от УНИАН

Если вам нравится это задание, предлагаем вам нечто похожее. В этой головоломке нужно найти слово "сметана". И на ответ у вас будет 10 секунд.

Если же хочется чего-то другого, проверьте свои способности в головоломке со спичками. Надо переместить две спички так, чтобы пример стало правильным.

Вас также могут заинтересовать новости: