В Украине появилась возможность быстро снять нарушение воинского учета и оформить бронирование через несколько дней после уплаты штрафа в приложении "Резерв+". Об этом заявила адвокат Екатерина Петренко в комментарии для "РБК-Украина".

Она заверила, что если человек имеет только одно нарушение, то проблем после уплаты штрафа не должно возникнуть.

"Кому надо быстрое снятие нарушения правил воинского учета, мы рекомендуем уплату штрафа. Если это делать через ТЦК, это все долго. А иногда, когда нужна бронь, это можно эффективно решить. После уплаты штрафа на это есть считанные дни", - отметила Петренко.

Как это сделать

Пользователь видит свое нарушение в приложении "Резерв+", к примеру, за неявку по повестке.

Через вкладку "Создать заявление" он признает правонарушение и ожидает решения до трех дней. После этого платит штраф в размере 8500 грн в течение 40 дней.

После оплаты система автоматически отправляет данные в ТЦК, а решение появляется в приложении.

"На следующий день клиент обновил "Резерв+" и увидел, что его сняли с розыска - красной отметки уже не было. С таким документом мы подали его на бронирование в пятницу, а бронь пришла уже в воскресенье", - объяснила адвокат.

В то же время специалист посоветовала заблаговременно проверять количество нарушений. Это можно сделать через адвокатский запрос или напрямую в ТЦК.

Кроме того, после уплаты штрафа следует заранее согласовать действия с работодателем, чтобы он вовремя подал заявку на бронь. В целом на процесс от момента снятия с розыска до получения брони нужно около 72 часов.

"Главное - действовать синхронно: снялись с розыска - сразу подаете на бронь. Если работодатель затянет, можно просто не успеть", - предупредила Петренко.

В свою очередь адвокат отметила, что не все территориальные центры одинаково эффективны. К примеру, Корабельный ТЦК в Николаеве работает быстро, отвечает на запросы в течение трех дней, предоставляет ответы в онлайн-режиме и звонит для уточнения деталей.

Однако другие ТЦК, как отметила специалист, часто не смотрят электронную почту, поэтому в таких случаях остается отправлять запросы по обычной почте, подавать жалобы или обращаться в суд.

Как писал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла закон, согласно которому бизнес сможет бронировать людей в розыске и без военного билета. Отмечается, что продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником, а также предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Кроме того, стало известно, что в сентябре правительство расширило основания для бронирования работников. Теперь 100% бронирование работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах применяется на территориях активных боевых действий, где работают государственные электронные информационные ресурсы.

Таким образом экономический эффект от этого решения - сохраненный ВВП и налоговые поступления - может составлять около 2,25 млрд гривен в год.

