Подготовка экипажа корабля уже продолжается.

Украинские Военно-морские силы (ВМС) ВСУ получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в соцсети. Там отметили, что до конца года ожидается передача еще одного. "Подготовка экипажа уже продолжается", - добавили в ВМС ВСУ.

Кроме этого, в сообщении говорится, что руководство ВМС ВСУ провело встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, перспективы дальнейшего взаимодействия и обмен опытом ведения современной технологической войны для усиления обеих сторон.

Помощь Нидерландов

В начале лета Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen. Передача кораблей состоялась на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге. Тогда же сообщалось, что в конце года Украина получит еще один Zr.Ms. Makkum.

А год назад Нидерланды передали ВСУ три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее глава министерства обороны Рубен Брекельманс говорил, что его страна выделят 400 миллионов евро на совместную с Украиной разработку передовых дронов.

