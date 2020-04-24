цей матеріал доступний українською

В "Слуге народа" сообщили, когда может состояться голосование за назначение Саакашвили

00:58, 24 апреля 2020
Политика
69 0
Рада может утвердить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ / фото УНИАН

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что на следующей неделе Верховная Рада Украины утвердит экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. 

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает "РБК".

Читайте такжеПочему назначение Саакашвили станет "бомбой замедленного действия" для Зеленского

"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен президентом", - заявил Корниенко.

По его словам, голосование за назначение бывшего президента Грузии на пост в украинском правительстве может состояться на следующей неделе, во вторник или среду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter