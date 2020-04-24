В "Слуге народа" сообщили, когда может состояться голосование за назначение Саакашвили

Вопрос назначения Саакашвили отсутствует в сегодняшней повестке дня парламента.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что на следующей неделе Верховная Рада Украины утвердит экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает "РБК".

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"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен президентом", - заявил Корниенко.

По его словам, голосование за назначение бывшего президента Грузии на пост в украинском правительстве может состояться на следующей неделе, во вторник или среду.