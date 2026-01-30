'Россия будет блокировать': Зеленский объяснил, почему Украина хочет вступить в ЕС уже в 2027 году

Президент подчеркнул, что наше государство к концу 2026 года будет готово к вступлению.

Европейский Союз должен найти ускоренный формат вступления Украины уже в 2027 году. Как сообщает Суспільне, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что Украина "будет готова" к вступлению в ЕС со всеми переговорными кластерами до конца 2026 года. Также сообщил, что Украине необходим быстрый путь для вступления в ЕС из-за угрозы со стороны России.

"По сравнению со всеми другими странами – нашими соседями и балканскими друзьями – теми, которые претендуют, и справедливо, что они будут в Евросоюзе, – они не в состоянии войны и не имеют враждебную силу на своих границах и на границах Европы, которая будет блокировать в будущем их вступление в Европейский Союз. Россия будет блокировать наше вступление в Евросоюз в будущем, в спокойное время, – это же очевидная вещь, они это уже делали. Россия не хочет, чтобы мы были европейской страной. Ее интересует украинский рынок. Ее интересует украинский потенциал. Наши люди. Ее интересует, чтобы Украина не была ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Поэтому да – мы придаем этому приоритет сейчас, чтобы обезопасить будущее", – сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, сейчас продолжаются "различные реформы" и "различный диалог по квотам, торговле". Этот процесс он назвал "длинным".

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос отметила вчера, 29 января, что многие страны-члены Европейского Союза стремятся, чтобы Украина как можно скорее смогла получить членство в ЕС. По ее словам, это не только желание президента Украины Владимира Зеленского, но и ее желание, а также желание многих стран-членов. При этом она добавила, что "посмотрим, когда это станет возможным".

Она отметила, что ведется работа со многими странами-членами и командами в Брюсселе, чтобы сделать возможной скорейшую интеграцию Украины в Евросоюз.

Вас также могут заинтересовать новости: