Оксана Маркарова отметила, что впервые о том, что вопрос обсуждается, стало известно в мае этого года.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила "изменение тональности" Вашингтона по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS. Она отметила, что на принятие решения влияют различные факторы.

"Если до этого все ответы звучали как "just forget it" (забудьте об этом - УНИАН), тогда (в мае 2023 года - УНИАН) мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", - рассказала дипломат в интервью изданию The Page.

По ее словам, так называемых "красных линий" по поставкам Украине оружия, которые нельзя преодолеть, нет.

"Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция "нет" и она изменилась на четкую позицию "да" - это потому, что для получения каждой возможности существует большой набор факторов", - объяснила Маркарова.

Она указала, что главным фактором для поставки ракет ATACMS является политическая готовность США. Также на это решение влияют такие факторы, как количество ракет у США и других партнеров Украины, обучение военных, возможность интеграции с вооружением ВСУ, а также производство и логистика.

Ракеты ATACMS для Украины - что известно

В мае 2023 года появилась информация, что США не планируют предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но продолжат отправлять Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Издание Politico написало, Вашингтон отказываются поставлять ATACMS в Украину, потому что их не хватает даже американской армии.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS еще рассматривается.

9 июня в Конгрессе США создали резолюцию, призывающую администрацию президента Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS.

Вас также могут заинтересовать новости: