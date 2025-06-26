Соглашение и трибунал дают настоящий шанс обеспечить справедливость за преступление агрессии, заявил президент.

25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.

"Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам настоящий шанс обеспечить справедливость за преступление агрессии. Мы должны четко показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны сделать это вместе, всей Европой", – прокомментировал глава государства подписание соглашения в своем Телеграм-канале.

Зеленский добавил, что "Гаага ждет виновников".

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"Ответственность должна быть. Спасибо за то, что Совет Европы взял на себя лидерство в этом процессе. Справедливость обязательно будет восстановлена", – резюмировал президент.

Соглашение о Спецтрибунале против РФ: другие детали

Как сообщается на сайте президента Украины, к работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, ЕС и Совет Европы. В целом подготовка заняла более двух лет. 9 мая 2025 года во Львове коалиция государств официально поддержала создание такого трибунала.

Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что после подписания соглашения о Спецтрибунале начнутся переговоры по расширенному частичному соглашению, "чтобы как можно больше стран могли присоединиться, поддержать и помочь в управлении трибуналом".

В то же время член делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук отметила, что соглашение – это уже действенный юридический инструмент. По ее словам, Спецтрибунал дополнит работу Международного уголовного суда, который не имеет юрисдикции над преступлением агрессии РФ против Украины.

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