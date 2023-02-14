Страхи Пентагона, что РФ захватит Вашингтон сразу после поставки ракет в Украину, оказались не единственной причиной.

США до сих пор не начали поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину из-за того, что американской армии самой их не хватает. Об этом пишет Politico.

Источники издания в Пентагоне рассказали, что американцы прямо заявляли украинским партнерам на закрытых встречах об изначально малых запасах ракет.

"Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и повредит готовности вооруженных сил США к будущей битве", – рассказали источники.

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Издание добавляет, что передачу ракет также сдерживают опасения Белого дома, что ВСУ начнут применять ракеты по тыловым объектам в самой РФ, и это спровоцирует масштабную эскалацию.

"Оценка Пентагоном своих запасов частично основывается на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для противостояния врагу", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что эти планы Пентагона давно не пересматривались и они явно не учитывают ни значительного ослабления РФ как потенциального противника, ни того факта, что Украина уже ведет войну против РФ прямо сейчас.

По словам одного из источников, знакомых с дискуссиями, Киев пытается обойти эту проблему, предлагая Вашингтону покупку ракет ATACMS у одной из союзной стран, которые имеют их на вооружении. Известно, что эти ракеты есть у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Вопрос поставки ракет ATACMS в Украину

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса земля–земля, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Платформой для ее запуска являются уже имеющиеся на вооружении ВСУ ракетные комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как минимум с лета прошлого года Украина попросила США о предоставлении ракет среднего радиуса действия, известных как ATACMS. Однако всякий раз получала отказ.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, дальнобойные ракеты ATACMS могут кардинально изменить ход боевых действий в Украине. С их помощью ВСУ могут уничтожить все железнодорожные и автомобильные переходы вдоль границы.

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