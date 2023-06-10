По мнению авторов резолюции, ракеты ATACMS уравновесят потенциалы РФ и Украины, потому что все еще у Москвы есть преимущество в компоненте ракетного вооружения.

9 июня в Конгрессе США представители обеих партий, Республиканской и Демократической, создали резолюцию, призывающую администрацию президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты Представителей республиканец Майкл Маккоул подчеркнул, что Киев должен получить современное вооружение для того, чтобы война не затягивалась.

"Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, которую оказывают США и наши союзники. Поэтому крайне обидно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь ее Вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя", – считает Маккоул.

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В резолюции упомянуто о решении Франции и Британии передать Украине ракеты с дальностью поражения 250 километров. Также авторы документа подчеркнули, что США и страны-союзники имеют тысячи ракет ATACMS и передать определенную часть из них Украине не будет проблемой - американские военные не почувствуют дефицита.

По мнению авторов резолюции, ракеты ATACMS уравновесят потенциалы РФ и Украины, потому что все еще у Москвы есть преимущество в компоненте ракетного вооружения.

Ракеты для Украины

11 мая 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow с анонсированной дальностью не менее 250 километров.

Германия может передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Украина имеет хорошие перспективы производить собственные дальнобойные ракеты с дальностью поражения вражеских объектов на расстоянии более 1 тысячи километров.

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