Ранее Британия заявила о планах отправить в Украину ракеты дальнего радиуса.

Соединенные Штаты Америки не планируют следовать примеру Великобритании и предоставлять Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Politico, отмечая, что, по мнению некоторых официальных лиц, США теперь считают эту проблему решенной после заявления Великобритании о запланированной поставке ракет дальнего радиуса для Украины.

Один из американских чиновников сообщил изданию, что "политика США в этом отношении не изменилась". В то же время, он отметил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны, такие как Patriots, боеприпасы и бронетехнику.

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Дальнобойные ракеты для Украины

Украина просит у союзников оружие дальнего радиуса действия, отмечая, что оно может кардинально изменить ход войны. Однако США все это время отказываются предоставлять ракеты.

Одной из причин этого является дефицит этих ракет у самой армии США. Также в Америке опасаются того, что Украина будет использовать дальнобойное оружие для ударов по целям на территороии Россиии, хотя украинские власти неоднократно уверяли, что не собираются использовать донорское оружие для таких ударов.

Ранее стало известно, что Британия собирается отправить Украине дальнобойные ракеты. Речь идет, предположительно, о ракетах Storm Shadow с дальностью 300 км. Это та же дальность, что и у армейской тактической ракетной системы ATACMS, которую США отказываются передать Киеву. В то же время в Британии пока что не указывают сроки и масштаб будущих поставок.

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