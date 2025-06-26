Во время ужина во вторник Рубио подвергся критике за нежелание американского лидера ужесточать санкции против РФ.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио удивил союзников по НАТО своей позицией по санкциям против России. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что накануне Рубио встречался с министрами иностранных дел стран НАТО. Во время ужина во вторник, 25 июня, госсекретарь США заявил, что Сенат, скорее всего, примет закон об усилении санкций против России после того, как закончит работу над налоговым и расходным законопроектом президента Дональда Трампа. Об этом журналистам рассказали источники, знакомые с ходом той встречи.

Как пишет издание, во время ужина Рубио подвергся критике за нежелание американского лидера ужесточать санкции против РФ. Госсекретарь США признал, что "Россия является проблемой, сдерживающей мирные переговоры по прекращению войны на Украине", рассказали собеседники Politico.

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Однако несколько часов спустя в интервью этому же изданию Рубио заявил, что США воздерживаются от усиления санкций по ряду причин:

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и раздавим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем способность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?" – сказал он.

Высокопоставленный американский чиновник, говоря о таких разбежностях, объяснил, что Рубио "подчеркивает одни и те же основные моменты, но его собеседники сосредотачиваются на разных деталях".

"Министр был очень последователен во время встреч и переговоров со своими коллегами по трем ключевым вопросам: во-первых, президент твердо убежден, что единственным способом окончания этой войны являются переговоры; во-вторых, как только США вводят новые санкции против России, возможность участия США в этих переговорах закрывается; и в-третьих, Сенат, во всяком случае в Америке, является независимым органом, который в какой-то момент собирается принять решение по этим санкциям", – добавил источник журналистов.

Законопроект о санкциях против РФ

Как известно, уже некоторое время в Конгрессе находится законопроект о санкциях сенатора Линдси Грэма, имеющий более 80 соавторов. Лидер сенатского большинства Джон Тун, республиканец из Южной Дакоты, заявил, что предпочитает получить сигнал о том, Трамп поддерживает эту меру, прежде чем принимать документ к рассмотрению.

Некоторые европейцы на полях саммита НАТО были недовольны позицией США в отношении войны в Украине:

"В какой-то момент это будет выглядеть так, будто Путин разыгрывает Трампа. Трамп говорит, что хочет прекратить войну. А война закончится только в том случае, если мы усилим давление на Путина", – сказал один из европейских дипломатов.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи за ужином прямо сказал Рубио, что Россия проявляет неуважение к Трампу, нарушая режим прекращения огня.

В скором времени ЕС, как ожидается, одобрит новый пакет санкций против России. Но европейские чиновники считают, что им понадобится и помощь со стороны США, в том числе финансовое давление на Кремль, чтобы вернуться за стол переговоров.

Один из европейских чиновников сказал журналистам, что за закрытыми дверями страны Балтии и Северной Европы стали воспринимать Рубио как союзника в администрации Трампа, который не питает иллюзий в отношении России и Китая, даже если его публичная риторика не всегда отражает это.

"Вопрос, который по-прежнему занимает всех, заключается в том, что Трамп способен положить конец войне, оказав давление [на Россию]. Здесь ему будет предоставлен инструмент", – отметил он.

Санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 26 июня Европейский союз даст ход новому, уже 18-му пакету санкций против России. По его словам, одного лишь этого пакета будет недостаточно, Европа нуждается в более активном участии США в этом вопросе.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что Евросоюз готовит санкции против военного бюджета Путина.

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